Cisanello: una biblioteca intitolata al professor Di Bello

Sarà intitolata al professore Vitantonio Di Bello, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, una biblioteca all'edificio 10 dell'ospedale Cisanello di Pisa. Sarà anche scoperta una targa in sua memoria. Colleghi e amici lo ricordano per le sue doti di docente e ricercatore e la particolare dedizione alla cura dei pazienti. Il professore Di Bello è stato associato di Cardiologia all'Università di Pisa, al dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica, direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Health Technology Assessment – CIRHTA, presidente della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging e per l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha diretto la Sezione Dipartimentale di Cardioangiologia.

L'intitolazione è in programma giovedì 14 marzo alle ore 13.