Biblioteca Serantini chiusa al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La biblioteca F. Serantini comunica che, causa emergenza sanitaria, l'iniziativa in memoria di Mirella Scriboni prevista per il 6 marzo non si è svolta ed è rimandata a data da destinarsi. Sono altresì annullati tutti gli incontri previsti nelle prossime settimane. Per lo stesso motivo la biblioteca resterà chiusa al pubblico. La riapertura dei servizi verrà comunicata appena possibile. Per info: tel. 0503199402 o mail segreteria@bfs.it.