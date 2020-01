Cresce la Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano

La Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano, che è anche ufficio cultura e ufficio turistico, e la cui responsabile è Simona Morani, cresce ed è sempre più un fiore all’occhiello e un punto di riferimento per il Comune di Vicopisano.

Sono in aumento tutti i numeri: prestiti, interprestiti, utenti e patrimonio, un altro record. Perché in questa accogliente Biblioteca in Via Lante, antica strada del commercio vicarese, a due passi dalla Torre dell'Orologio, tra poco aperta alle visite, fin da piccoli ci si può dilettare in innumerevoli attività: leggere, studiare, giocare, imparare le lingue, usare il computer, preparare viaggi, trovare idee e opportunità, consigli e tutti i libri e i dvd possibili grazie a uno staff professionale, gentile e molto preparato su ogni argomento.

La Biblioteca è inoltre preziosa fucina di iniziative e di eventi sia per le scuole di ogni ordine e grado del territorio che per la comunità.



Qualche numero. Prestiti locali: 13.084 (12.351 nel 2018 e 11.889 nel 2017), prestiti globali: 16.586 (dato riferito al prestito del patrimonio della Biblioteca da parte di tutte le biblioteche di Rete Bibliolandia, 15.850 nel 2018 e 17.425 nel 2017), inter-prestito, da e verso altre biblioteche: 6.889 (6.237 nel 2018 e 5.660 nel 2017), utenti totali 2001, dei quali attivi (che hanno preso in prestito almeno un documento nel 2019): 963 (1859/953 nel 2018 e 1750/877 nel 2017) e patrimonio, con incremento annuo: 14.868 con 1035 documenti in più nel 2019 (13.844/953 nel 2018 e 12.831/785 nel 2017).

Orari di apertura e tutte le informazioni e le novità relative alla Biblioteca di Vicopisano sul sito di Bibliolandia e sul sito del Comune di Vicopisano o contattandola direttamente: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.