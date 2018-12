Tira una bici contro i Carabinieri per sfuggire al controllo: arrestato

Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, i Carabinieri del centro storico di Pisa hanno arrestato un gambiano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari si sono avvicinati al giovane per sottoporlo a controllo. Lo straniero, per impedire la perquisizione, ha scagliato una bicicletta contro gli operatori, per poi darsi alla alla fuga a piedi. Dopo poco è stato comunque fermato e, alla perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato 18 grammi di marijuana suddivisa in dosi, pronte per lo spaccio, insieme a qualche decina di euro in contanti.

Dopo le formalità, l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.