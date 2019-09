Torna la Biennale di Architettura di Pisa: sarà 'Tempodacqua'

E' stato presentato oggi, 30 settembre, nella sala Lab della Triennale di Milano, il concept della Biennale di Architettura di Pisa, giunta al terzo appuntamento. Dopo il consenso raccolto nelle prime due edizioni, guidate nel 2015 da Massimo Pica Ciamarra e nel 2017 da Luca Molinari e Luigi Prestinenza Puglisi, la terza Biennale segna un cambiamento di passo. Alfonso Femia, il direttore scelto da LP – Laboratorio Permanente per la Qualità Urbana, promotore e organizzatore dell’evento, ha annunciato che la Biennale di Pisa sarà l’occasione privilegiata per attivare un progetto permanente di studio e di ricerca sul tema 'Tempodacqua'.

"Scegliere il tema intorno al quale costruire una Biennale di architettura non significa semplicemente selezionare in un ventaglio di alternative ampio - ha detto il direttore - più attuale o più legato alle tendenze e ai dibattiti del momento. La scelta nasce dalla consapevolezza di una criticità che impatta sul territorio e sull’ambiente, sul costruito, sulle prospettive future e già sul presente". Ecco che "il dibattito che si è sviluppato in area culturale, architettonica, economica, politica si è concentrato sul tema generale della sostenibilità ambientale". L'architettura dovrà quindi tornare centrale su questo argomento, con scelte che "devono essere di ragione e di sentimento".

Ad affiancare l’architetto Femia, nel corso della presentazione, il presidente di LP, Massimo Del Seppia, l'assessore all'urbanistica del comune di Pisa, Luca Dringoli, una rappresentanza dei membri del Comitato Scientifico, Ezio Micelli, IUAV, Ico Migliore, Migliore+Servetto Architects e Gianluigi Pescolderlung, IUAV.

Le date previste per la Biennale vanno da giovedì 21 novembre a domenica primo dicembre, per dieci giorni di eventi, talk e mostre dedicate all’architettura del 'Tempodacqua'.