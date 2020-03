Bientina: una persona in quarantena per il Coronavirus

Il sindaco di Bientina Dario Carmassi ha firmato oggi pomeriggio, 4 marzo, una ordinanza per disporre, in via cautelativa, la misura di quarantena con sorveglianza attiva per una persona residente nel territorio comunale.

L'ordinanza è stata emessa su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali in materia. Ciò non significa che i soggetti destinatari siano positivi al Coronavirus. Quella presa è una misura cautelativa, di prevenzione a tutela della salute pubblica.