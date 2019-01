Museo di storia naturale: biglietti scontati per gli studenti che raggiungeranno Calci in bus

E’ stato firmato un accordo fra Ctt Nord (la società che gestisce i servizi di trasporto pubblico nelle provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara) ed il Museo di Storia Naturale di Calci. L'accordo prevede che i gruppi di studenti che, alle casse del Museo dimostreranno, esibendo il biglietto, di aver utilizzato il mezzo pubblico per raggiungere il posto, pagheranno una tariffa ridotta.

Il presidente di Ctt Nord, Andrea Zavanella, si dice "entusiasta della collaborazione intrapresa con il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale di Calci" e rimarca "l’impegno dell’azienda a stipulare accordi simili in tutti i territori dove Ctt opera, in maniera da favorire un connubio perfetto fra trasporti, cultura, ambiente e scuola". Soddisfatto anche il direttore del Museo, Roberto Barbuti che sottolinea "l’importanza di questo accordo nell’ottica di un impegno del Museo in favore di una mobilità sostenibile, in particolare nei confronti delle scuole, che rappresentano un pubblico privilegiato a cui il Museo ha sempre rivolto un’attenzione speciale".