Lotteria Italia: ecco i biglietti vincenti

L'estrazione della lotteria Italia porta in dote 205 i biglietti vincenti. Quest'anno la lotteria più amata ha distribuito premi per 16 milioni di euro.

Ecco i fortunati vincitori.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti

Il primo premio come di consueto ha assegnato 5 milioni di euro. Al secondo premio andranno 2.500.000 euro, al terzo premio 1.500.000 euro. Al quarto premio ancora un milione di euro e al quinto premio 500.000 euro.

Riservati anche 50 premi da 50mila euro per i biglietti vincenti di seconda categoria e 150 premi da 25mila euro per i biglietti vincenti di terza categoria come stabilito dal Comitato, nella quantità e nell’importo.

In ogni caso conservate il vostro biglietto. Da quest'anno, infatti, sarà possibile vincere fino al 6 febbraio grazie al concorso 'Sogniamo insieme': basta inserire la serie e il numero del biglietto (al massimo 10 al giorno) sul sito sogniamoinsieme.com e descrivere quale sogno si vuol realizzare (a scelta tra le categorie 'in coppia', 'in famiglia', 'con amici'). Si può partecipare fino alle 20 del 5 febbraio e tentare di vincere uno tra i premi messi in palio: 3 voucher viaggio da 6mila euro o 30 voucher spesa da 500 euro. I vincitori saranno contattati attraverso l'indirizzo email con il quale si sono registrati.

Lotteria Italia 2018, i biglietti estratti oggi 6 gennaio 2019

I vincitori della Lotteria Italia sono stati annunciati come di consueto la sera dell'Epifania, domenica 6 gennaio 2019, nel corso della trasmissione Rai 'Soliti ignoti' in diretta su Rai1. Ecco dunque i biglietti vincenti dei premi di prima categoria associati ai premi milionari solo durante la diretta tv.

1° Premio € 5.000.000 >> serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno nella rivendita della stazione di servizio dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

Lotteria Italia, i premi di prima categoria

Assegnato il primo premio da 5 milioni di euro vediamo dunque ora i biglietti vincenti dei premi di prima categoria.

2° Premio € 2.500.000 >> serie E numero 449246 venduto a Napoli nella rivendita di Piazza Principe Umberto;

3° Premio € 1.500.000 >> serie E numero 265607 venduto a Pompei in provincia di Napoli nella rivendita di Via Roma 59;

4° Premio € 1.000.000 >> serie P numero 386971 venduto a Torino nella rivendita di Corso Traiano 158

5° Premio € 500.000 >> Sempre in una stazione di servizio, ma sulla autostrada A1 Milano Napoli è stato venduto l'ultimo biglietto vincente dei prime di prima categoria, serie F numero 075026 venduto a Fabro in provincia di Terni.

Lotteria Italia, i premi di seconda categoria

Per chi non ha trovato fortuna con i premi di prima categoria della Lotteria Italia non butti via il tagliando: sono stati estratti 50 premi di seconda categoria.

Il numero dei premi di seconda categoria, e l'importo, è stato stabilito dal comitato in base alla raccolta della lotteria. Sono stati così messi in palio 50 premi da 50.000 euro.

Contestualmente all'estrazione dei premi di prima categoria somenica 6 gennaio 2019 sono stati estratti i codici dei biglietti vincenti dei premi di seconda categoria: su questa pagina dedicata ai premi di seconda categoria si possono scoprire tutti i codici.

Lotteria Italia, i premi di terza categoria

Per chi non ha trovato fortuna con i premi di prima categoria della Lotteria Italia e neppure con i premi di seconda categoria esiste sempre una sorta di premio di consolazione, i premi di terza categoria: sono 150 i premi distribuiti a pioggia che, seppure di più piccola entità, potranno portare sempre un po' di serenità per l'inizio del nuovo anno.

Il numero dei premi di terza categoria, e l'importo, è stato stabilito dal comitato in base alla raccolta della lotteria: in palio 150 premi da 25.000 euro

Ecco dunque i codici dei biglietti vincenti dei premi di terza categoria diffusi dall'agenzia dei Monopoli.

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.

Lotteria Italia, i vincitori dei 66 premi giornalieri

Ricordiamo erano già stati estratti alcuni biglietti vincenti comunicati nel corso della trasmissione televisiva 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' nelle scorse settimane. Si tratta dei vincitori dei premi giornalieri che si sono già spartiti 770.000 euro in totale.

Ecco quindi l'elenco dei 66 vincitori di premi giornalieri che portano a casa chi 10mila e chi 20mila euro.

Come spiega l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018 è effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

Come ricorda l'agenzia delle dogane e dei monopoli alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

Lotteria Italia, 27 milioni mai ritirati

Nel 2018 in complesso sono stati venduti solo 7 milioni di biglietti della Lotteria Italia, un milione e mezzo di tagliandi in meno dello scorso anno, per un bilancio finale che è il secondo peggior risultato di sempre. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti.

Oltre 27 milioni di euro dal 2002 a oggi. Il caso più clamoroso risale al 2008-2009, quando un romano non riscosse proprio il primo premio, quello da 5 milioni.

Lotteria Italia, come ritirare i premi

Ricordiamo che i premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, da Lotterie Nazionali s.r.l., agli esibitori dei biglietti. I biglietti devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. – viale del Campo Boario 56/d 00154 Roma – o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi a mezzo raccomandata A/R indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando apposita ricevuta.

Il premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro e in originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato.