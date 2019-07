Pesi da palestra buttati nel multimateriale: "Rischiati gravi danni ai macchinari"

Fare attenzione ed evitare di gettare rifiuti nella differenziata ai limiti del vandalismo. La Revet, l'azienda che tratta il riciclo dei rifiuti a Pontedera, segnala un caso eclatante di conferimento errato che avrebbe potuto danneggiare i macchinari di smistamento, con quindi un blocco dell'attività. "Nonostante l’impegno di tantissimi cittadini - scrive in una nota - dobbiamo segnalare il ritrovamento di materiali non conferibili nella raccolta differenziata, che avrebbero potuto causare un rilevante danno economico a Revet e alla collettività. I bilancieri e i pesi che vedete sono stati infatti gettati in un contenitore della raccolta differenziata e se stamani non fossero stati intercettati dall’addetto, avrebbero danneggiato in modo grave nastro e macchine adibite alla selezione degli imballaggi, costringendo anche ad un lungo fermo macchina per le conseguenti riparazioni".

L'azienda fa quidi appello ai cittadini di "prestare la massima attenzione" e soprattutto, rivolgendosi alle istituzioni locali, chiede a gestori e Comuni di "ricordare in ogni occasione che la raccolta differenziata va fatta, ma soprattutto va fatta bene, perché senza qualità non può esserci riciclo: nel multimateriale vanno conferiti solo e soltanto gli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e poliaccoppiati come il tetrapak. Con l'aggiunta di barattoli e bottiglie di vetro solo nei territori in cui non esiste la campana per la raccolta monovetro".