San Miniato, il bilancio dei carabinieri: i dati

E' tempo di bilanci per la Compagnia carabinieri di San Miniato che nel 2018 appena concluso ha arrestato 96 persone di cui 51 in flagranza di reato e 45 su provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Sono state denunciate, in stato di libertà, 747 persone, mentre 20 persone sono finite in manette e 10 deferite in stato di libertà per reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le persone segnalate all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti sono state complessivamente 65 e sono stati sequestrati in totale 2425 grammi fra hashish, marijuana e cocaina.

Complessivamente sono state infine: