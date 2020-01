Cascina, bilancio di previsione: siglato un verbale con i sindacati

L'amministrazione comunale di Cascina ha sottoscritto un verbale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sui contenuti, i criteri e le modalità adottate che hanno condotto all’approvazione del bilancio comunale di Cascina per il triennio 2020-2022. "Un bilancio vicino ai cittadini - afferma il sindaco reggente, Dario Rollo - e attento alle necessità​ delle piccole imprese e degli artigiani. La condivisione con i sindacati su molti punti qualificanti è la dimostrazione della bontà del lavoro e delle politiche di bilancio che l’assessorato conduce sin dall’insediamento. Un metodo di confronto che è iniziato da qualche anno e che proseguirà anche in futuro".

Il documento che sancisce l’avvenuto confronto reca la firma di Cisl, Cisl Fnp, Uilp, Uil, Cgil e Spi-Cgil. "Cascina ha saputo rispondere positivamente alla richiesta di confronto delle sigle sindacali - prosegue Rollo - nella predisposizione del bilancio previsionale ed ha ricevuto apprezzamento su diverse scelte di politica fiscale, gestionale ed economica. La scelta di diminuire nuovamente la pressione fiscale, in primis con l’abbassamento dell’addizionale Irpef a vantaggio di tutti i lavoratori, pensionati e imprenditori, la diminuzione delle tariffe scolastiche e cimiteriali, la riduzione della Cosap a favore degli operatori economici, oltre ad aver istituito fondi di sostegno alle attività commerciali e artigianali così come ai cittadini in difficoltà economica, credo sia la miglior risposta possibile in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo. Anche in futuro l’obiettivo sarà quello di confrontarci tenendo presente il rispetto delle regole, la salvaguardia dei cittadini più deboli e l’attenzione a non creare sperequazioni tra le categorie economiche valorizzando quelle che offrono maggiori servizi e migliori ricadute sul territorio".