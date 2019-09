San Miniato, estate a gonfie vele: "Ottime le presenze, collaborazione straordinaria"

Ricerca del bello e del buono, cultura ed enogastronomia di qualità: successo di partecipazione ed iniziative per l'estate sanminiatese. E' un bilancio estremamente lusinghiero quello che traccia Giovanni Mori, presidente di Confcommercio San Miniato: “L'estate è cominciata con il meraviglioso spettacolo della Notte Nera ed è proseguita sulla stessa falsariga con i Martedì del Centro Storico. La gente ha risposto molto positivamente, le presenze sono aumentate, locali e ristoranti hanno lavorato bene, offrendo come di consueto un eccellente servizio. L'atmosfera di queste serate è stata estremamente piacevole e San Miniato si conferma il borgo ideale per tutti coloro che cercano gastronomia di qualità, benessere, cultura. Complimenti a tutti gli imprenditori che hanno investito e hanno creduto in San Miniato. L'obiettivo adesso è quello di continuare su questo trend, migliorando quello che c'è da migliorare, ampliando ulteriormente le opportunità e le occasioni di interesse per chi viene a San Miniato”.

Parla di bilancio ultrapositivo Samuele Senesi, imprenditore e direttore artistico: “Sapevamo che il successo della Notte Nera avrebbe aperto la strada ai Martedì e così è stato. Ottime le presenze, sicuramente turisti ma anche quella di tanta gente del comprensorio che è venuta a trascorrere le proprie serate estive a San Miniato. Piatto forte l'offerta eno-gastronomica diversificata e di primissima qualità, ma anche la presenza di locali per drink e aperitivi, un centro storico bellissimo, sicuro anche di notte, musica e spettacoli nei punti principali sono certamente alcuni tra i fattori determinanti. A questi aspetti, aggiungiamo la straordinaria collaborazione tra tutti, e sottolineo tutti, i commercianti. L'obiettivo è quello di continuare a migliorare”.

“Preannuncio che sono alla vista l'apertura di nuove attività nei prossimi mesi, a ulteriore conferma del fatto che l'attrattività di San Miniato, grazie al coraggio e alla lungimiranza di tanti imprenditori, è sempre altissima" annuncia il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli, che conclude: “Negli anni la stretta sinergia e grande collaborazione tra imprenditori, associazione di categoria e amministrazione comunale ha contribuito a questa crescita esponenziale. Non abbiamo dubbi che sarà così anche nei prossimi anni, quel che è certo è che Confcommercio continuerà a svolgere il proprio lavoro a fianco e supportando al massimo le imprese del territorio”.