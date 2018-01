San Miniato, un anno di Polizia Municipale: aumentano le multe per abbandono rifiuti

Un 2017 all’insegna della diminuzione delle infrazioni e dei punti decurtati, mentre aumentano esponenzialmente le sanzioni per i cittadini sorpresi ad abbandonare i rifiuti. L’attività 2017 della Polizia Municipale del Comune di San Miniato, presentata dal sindaco Vittorio Gabbanini e dal comandante Dario Pancanti, si può riassumere in questi termini, grazie ai dati stilati nella relazione annuale dove si riassumono le cifre degli interventi. Rispetto al 2016 sono diminuiti del 24,3% i punti decurtati (dai 2.657 dell’anno precedente, nell’anno appena concluso la cifra si è assestata sui 2.011), mentre dal 2009 il calo è stato significativo: -70%. Si riducono del 18,7% anche le infrazioni, con un calo delle sanzioni di oltre 144mila euro (393mila euro contro i 538mila del 2016). Nel 2017 gli incidenti stradali sono stati 123, con 262 persone coinvolte (1 solo con esito mortale). Tra le violazioni maggiormente riscontrate c'è l'omessa revisione del veicolo, 293 auto, il 37,8% in meno rispetto all'anno precedente, mentre l'omessa presentazione dei documenti è passata dalle 139 del 2016 alle 109. Cala di poco il numero di persone fermate e trovate senza le cinture allacciate, dalle 55 del 2016 si passa alle 50 del 2017, mentre cala sensibilmente il numero delle sanzioni per coloro che vengono sorpresi al cellulare mentre sono alla guida: dalle 82 multe dell'anno scorso il dato è sceso a 50.

Incrementano molto le sanzioni per reati di tipo ambientale. Rispetto al 2016 c’è stato un aumento del 15,7% (134 violazioni), di queste ben 94 hanno riguardato l'abbandono di rifiuti con la conseguente sanzione da 500 euro, mentre nel 2014 erano state 57 (+39,3%).

Tra le attività di Polizia Amministrativa si registra lo stesso numero di autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico, 104 per il 2016 e il 2017, mentre dai controlli effettuati alle attività commerciali non è emersa alcuna significativa irregolarità. Diminuiscono le attività di Polizia Giudiziaria, in particolar modo per quanto riguarda il numero di denunce ricevute al Comando e per le attività delegate da altre forze dell’ordine.

Da qualche mese sono attive sul territorio comunale 14 telecamere, collocate in luoghi 'sensibili'. Di queste, 10 sono dedicate alla videosorveglianza (tre a San Miniato Basso in via dei Mille e rotatoria via Guerrazzi/via Pestalozzi e una in via Pannocchia a Ponte a Egola, sei si trovano in via Pestalozzi a San Miniato Basso, al semaforo dell'intersezione di viale Marconi con via Aldo Moro sempre a San Miniato Basso, quattro sulla SS67 all'intersezione con via Fontevivo, all'intersezione con via Capitini, al semaforo di La Scala e all'altezza dell'intersezione con via Capocavallo), mentre le altre 4 sono dedicate al sistema fisso di lettura delle targhe della automobili. Vista la loro specificità, queste apparecchiature si trovano nei punti strategici di accesso al territorio comunale: due sono state collocate in via dei Mille, all'altezza della rotatoria di via Guerrazzi/via Pestalozzi a San Miniato Basso, una alla rotatoria di via Pruneta a Ponte a Egola e una al semaforo a La Scala, sulla Tosco Romagnola.

Il nuovo sistema di videosorveglianza è attivo dai primi giorni di ottobre 2016, ed è possibile già fare un bilancio dei primi 4 mesi di attività. Il numero dei veicoli che sono stati registrati in ingresso e in uscita da via dei Mille, via Pannocchia e via Tosco Romagnola Est-La Scala complessivamente sono stati 2.269.753, mentre il numero di auto immatricolate nel 2017 è cresciuto fino a 280.246, dal 2014 si è avuto un incremento del 51,57%, mentre rispetto al 2016 la crescita è stata pari al 24,9%.