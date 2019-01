Volterra, feste di Natale a gonfie vele: sindaco soddisfatto

"Ormai è qualche anno che Volterra è sempre più meta di turisti nel periodo natalizio, la partenza per l’8 dicembre ci aveva fatto ben sperare per tutto il periodo delle feste - aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Baruffa - anche l'ultimo dell'anno è stato all'altezza delle aspettative, lo spettacolo pirotecnico è stata la ciliegina sulla torta. Ringrazio il direttivo del Centro Commerciale Naturale e tutti i commercianti che hanno creduto in un progetto ambizioso e che sicuramente sarà in crescita per i prossimi anni".

L’amministrazione comunale intende ringraziare le forze dell'ordine di polizia, carabinieri e guardia di finanza, i vigili del fuoco, la polizia municipale, i volontari, per aver presidiato e garantito che tutto si svolgesse in sicurezza. Ringraziamento anche a Human Traffic per la festa di fine anno e al Teatro Persio Flacco, per il concerto a inizio di anno, arricchito dalla presenza del tenore volterrano Tiziano Barbafiera. Un grazie particolare infine agli abitanti di San Lazzero, nonchè alle comunità di Saline di Volterra e Villamagna, per aver creato un'atmosfera nuova e particolare durante le festività.