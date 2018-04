Vecchiano, via libera al bilancio previsionale: "Tasse invariate e manutenzioni del territorio"

Approvato nella seduta consiliare del 30 marzo il bilancio di previsione 2018 del comune di Vecchiano. "Tasse invariate nonostante una minore capacità di spesa dell'Ente - afferma il sindaco Massimiliano Angori - e a fronte di minori entrate rispetto agli anni precedenti, a causa di minori trasferimenti da parte dello Stato centrale. Nonostante il prolungato periodo di grave crisi anche per il 2018 il Comune ha come scopo principale quello di garantire ai suoi cittadini dei servizi di alto livello e una sinergia importante con l’associazionismo locale, mettendo in pratica, di fatto, il principio costituzionale della sussidiarietà".

"Ed è proprio grazie alle sussidiarietà - prosegue Angori - che il comune di Vecchiano riesce a sopperire alla mancanza dei trasferimenti statali che di anno in anno diventano di sempre minor portata. Ci sono inoltre delle novità per le attività commerciali del territorio: una riduzione del 10% della Tari, per gli aderenti al Ccn di Vecchiano e una riduzione del 20% della medesima imposta per le nuove attività commerciali di 'vicinato' nei primi tre anni di esercizio. Insieme a tutto ciò, anche per il 2018 riusciamo a mantenere un buon livello di servizi ed un’adeguata attenzione nei confronti di tutte le classi sociali".

"Oltre a mantenere inalterati i contributi comunali a favore delle politiche sociali e delle politiche scolastiche - prosegue Angori - l’Amministrazione intende potenziare le politiche della sicurezza, le manutenzioni del territorio e le politiche giovanili. Nello specifico, gli investimenti del prossimo futuro riguarderanno, tra l’altro, la riqualificazione del sistema idraulico nella frazione di Nodica per un importo pari a 492mila euro, il progetto e la ristrutturazione dell’immobile per la caserma dei Carabinieri per un importo pari a 310mila euro. Tutto ciò per quanto concerne la sicurezza".

Ampio spazio anche alle manutenzioni. "In particolare quella dei cimiteri - prosegue Angori - la manutenzione straordinaria di via Traversagna e quella delle strade bianche. Un’attenzione importante, infine, è stata data anche alle politiche giovanili con la costituzione del punto InfoLavoro, la convenzione con l'Istituto d'arte Russoli, il patto di collaborazione con un'associazione di ragazzi del territorio per l'utilizzo del campo da basket presso la scuola primaria di Vecchiano, la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Settesoldi e l'associazione Libera per un progetto di educazione civica. Azioni importanti, dunque, che permettono di sostenere anche settori quali la scuola e i centri di aggregazione per i giovani che sono il nostro domani".

"Il nostro auspicio - conclude il primo cittadino - è quello che, in un futuro molto prossimo, i Comuni, che sono le istituzioni di riferimento sul territorio, possano vedere aumentata la loro capacità di spesa grazie a maggiori trasferimenti statali: tutto ciò permetterebbe di migliorare sempre più la quantità e la qualità dei servizi a beneficio di tutti i cittadini".