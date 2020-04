Approvato il bilancio di previsione provinciale: investimenti su edilizia scolastica e viabilità

E' stato approvato lo scorso 1 aprile, con una seduta per la prima volta in videoconferenza, il Bilancio di Previsione 2020-2022, insieme al relativo Documento Unico di Programmazione della Provincia di Pisa. Sono 42 i milioni di investimenti da dedicare all’edilizia scolastica e alla viabilità provinciale attraverso la calendarizzazione degli interventi, oltre ad un rinnovamento del personale della struttura provinciale.

"Un importante passaggio amministrativo - lo ha definito il presidente Massimiliano Angori - che consente all’ente la piena funzionalità di spesa e quindi di azione nei vari capitoli di intervento a servizio della cittadinanza per l’anno in corso". L’approvazione è avvenuta all’unanimità dei presenti, dopo che i Consiglieri di minoranza avevano abbandonato la seduta. "Si trattava del primo consiglio dell’anno 2020, che ha subìto comunque degli slittamenti anche a causa della crisi sanitaria in essere, che vede tutti noi amministratori costantemente impegnati a dare risposte alle comunità dei rispettivi territori; e comunque convogliava due argomenti soltanto, Bilancio e Dup appunto, complessi ma estremamente interconnessi e dunque comprensibili, grazie anche al costante supporto che i nostri uffici sono sempre disponibili a fornire".

Per la parte propria, la Provincia snocciola le cifre: la spesa corrente per il personale è di 9 milioni di euro, la spesa per il rimborso di mutui 12 milioni, la spese sui servizi 7 milioni; la spesa per rimborsare lo stato 15 milioni e mezzo. L’importo complessivo è di 43 milioni. I dati principali sono costituiti da:

Entrate

Fondo Pluriennale Vincolato Corrente 2.019.324

Fondo Pluriennale Vincolato Capitale 14.096.648

Entrate Tributarie 36.020.000

Trasferimenti Correnti 6.634.213

Entrate Extra-tributarie 23.400.000

Entrate in conto capitale 26.830.071

Entrate per conto terzi 10.000.000

Totale Generale Entrate 119.000.256

Spesa

Spesa corrente 54.685.537

Spesa in conto capitale 42.480.719

Rimborso Prestiti 11.834.000

Spese per conto terzi 10.000.000

Totale Generale Spese 119.000.256

Le spese sugli investimenti (strade e scuole, ndr) ammontano a 21 milioni di competenze più 16 milioni sui residui dello scorso anno, (finanziate da entrate già realizzate, ndr) e 5 milioni di entrate attribuite ma non realizzate, per un totale 42 milioni: "Una cifra significativa che permetterà di effettuare sin da subito importanti interventi sul territorio, principalmente in materia di viabilità ed edilizia scolastica - prosegue Angori - investimenti importanti sulla viabilità dove, per l’anno 2020 sono previsti interventi massici e talvolta risolutivi, distribuiti in varie aree del territorio provinciale, come la messa in sicurezza di importanti intersezioni stradali o di rotatorie attese da tempo. Un forte impegno viene confermato anche sul fronte dell’edilizia scolastica, con investimenti per il nuovo Montale di Pontedera e il Matteotti di Pisa, oltre ad un impegno consistente per il villaggio scolastico di Pontedera. Infine, una menzione per le politiche del personale, che hanno visto nel corso dello scorso anno un totale di oltre 40 nuovi ingressi, per un totale di 216 dipendenti, che rappresentano un valido turnover con nuove forze nella macchina amministrativa e nei tecnici, affinchè la nostra struttura possa rispondere, in maniera sempre più adeguata, alle esigenze dei cittadini e stare al passo coi tempi".

