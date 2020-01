San Miniato, bimba cade dal terrazzo alto 3 metri: ricoverata al Meyer

E' stabile, non in pericolo di vita, e resta sotto osservazione. E' questo il felice aggiornamento di oggi, 27 gennaio, per una bambina di 8 anni che ieri a San Miniato è caduta da un terrazzo da un'altezza di circa 3 metri.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica. I medici del 118 giunti sul posto, dopo il primo intervento, hanno trasportato d'urgenza la paziente all'ospedale Meyer di Firenze, dove ha trascorso la notte ed è ora ricoverata.