Ponsacco: bimba di un anno cade dalla finestra

Tanta paura e tragedia sfiorata nel pomeriggio del 25 aprile in via Nazario Sauro a Ponsacco dove una bambina di un anno è precipitata da una finestra di un appartamento, finendo su una tettoia che ha parzialmente attutito il colpo. La madre, in preda alla disperazione, secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell'ordine, si sarebbe lanciata anche lei per soccorrere la figlia. La bambina in un primo momento aveva perso i sensi ma si è poi ripresa, iniziando a piangere. Quasi illesa la madre dopo un volo di circa due metri.

La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Non sarebbe in pericolo di vita.

