Bimba morta in auto: è il giorno dell'ultimo saluto a Giorgia

Si svolgeranno oggi pomeriggio, lunedì 21 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa di Riglione, i funerali della piccola Giorgia, la bimba di un anno morta venerdì scorso dopo essere stata dimenticata in auto dal padre che è andato normalmente a lavoro senza lasciare la figlia al nido. Una cerimonia che si preannuncia partecipata, visto che la famiglia è molto conosciuta (il padre, ingegnere, fa parte del Pd locale). E proprio la famiglia, straziata dal dolore, ha chiesto non fiori ma offerte, a chi vorrà, per un'iniziativa volta all'acquisto di libri per bambini.



Intanto l'autopsia ha confermato la morte per shock termico. Troppo alta la temperatura all'interno dell'auto in una giornata di sole. L'abitacolo si è trasformato in una trappola mortale per Giorgia, che, intorno alle 15.30, quando la madre si è accorta che la figlia non era all'asilo e ha dato l'allarme, era già morta da tempo. Inutili si sono rivelati i soccorsi.

Il padre, che non si dà pace, è indagato per omicidio colposo, un atto dovuto in una vicenda già tristemente così chiara.