Bimba morta dimenticata nell'auto: archiviata la posizione del padre

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura di Pisa per il padre che, quel maledetto 18 maggio, si dimenticò di lasciare la figlioletta di un anno al nido prima di andare al lavoro. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno.

Il corpo esanime della piccola fu ritrovato nel pomeriggio nell'auto in sosta al parcheggio dove l'ingegnere era andato a lavorare. Qualcosa nella sua mente quella mattina cancellò dalla sua memoria la routine. Procura e difesa furono concordi nel sostenere l'amnesia dissociativa transitoria, cioè un improvviso black out che gli ha fatto dimenticare la bimba in auto. Accolta questa tesi, la decisione del giudice ha così escluso la punibilità per l'accusa di omicidio colposo.