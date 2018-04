Volterra: bimba di 4 anni portata in elisoccorso al Meyer per sospetto avvelenamento

Tanta preoccupazione stamani, 25 aprile, per una bambina di 4 anni. La piccola è stata portata con il Pegaso, alle 11.30 circa, da Volterra all'ospedale Meyer di Firenze per il presunto ingerimento di varechina.

La giovanissima paziente si trova in osservazione presso l'ospedale pediatrico, in generali buone condizioni di salute. La gravità della situazione, originariamente segnalata come codice rosso, sembra quindi rientrata e sotto controllo.