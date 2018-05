'Bimbimbici' 2018, lungarni chiusi: le modifiche al traffico

Torna a Pisa, la prossima domenica 13 maggio, la 19esima edizione di 'Bimbimbici', la manifestazione nazionale Fiab e Uisp creata per permettere ai piccoli di percorrere le strade libere dal traffico e sensibilizzare la cittadinanza ad un uso maggiore dei mezzi sostenibili come la bicicletta.

Le iscrizioni sono previste dalle 9.30 in piazza XX Settembre. Per permettere lo svolgimento dell'evento, il cui percorso passa per i lungarni e le vie del centro, sono previste le seguenti modifiche al traffico:

- Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Ponte di Mezzo, Ponte Solferino corsia Est e Ponte della Fortezza corsia Ovest: chiusura al traffico veicolare dalle 9 alle 13.

- Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo: chiusura al traffico veicolare dalle ore 10 alle 13.

- Divieto di accesso all'uscita di tutte le strade perpendicolari ricadenti nei Lungarni interessati dalla manifestazione in atto.

- Di lasciare aperta alla normale circolazione la corsia di marcia lato est del Ponte della Fortezza ovvero quella che dal Lungarno Fibonacci porta al Lungarno Buozzi e di destinare la corsia Ovest alla circolazione esclusiva dei partecipanti alla manifestazione 'Bimbimbici' delimitando le due corsie con coni in plastica da cantiere.

- Di lasciare aperta alla normale circolazione il tratto Ovest del Ponte Solferino, e di destinare la corsia Est alla circolazione esclusiva dei partecipanti alla manifestazione 'Bimbimbici' delimitando le corsie con coni in plastica da cantiere.

- Di invertire il senso unico di marcia su via Palestro nel tratto tra via Cavour e via Verdi ovvero da Ovest a Est.