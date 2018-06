Bimbo morto dopo la caduta: dieci medici indagati

Dieci medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Pisa per la morte del bimbo di due mesi deceduto lo scorso 27 maggio nel reparto di Neonatologia dell'ospedale. Il neonato era stato ricoverato dopo essere caduto dalle braccia del padre, anch'esso indagato. Come riporta il quotidiano Il Tirreno si tratta di medici che hanno seguito il bambino nelle varie fasi del ricovero.

L'iscrizione nel registro degli indagati consentirà loro di nominare un proprio medico legale in previsione del conferimento dell'incarico per l'autopsia, previsto per lunedì. L'autopsia consentirà di chiarire la dinamica dei fatti e a cosa sia dovuto il rapido peggioramento delle condizioni del piccolo che è poi deceduto.