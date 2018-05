Neonato morto dopo una caduta: indagato il padre

E' indagato per omicidio colposo il padre del bambino di due mesi morto in seguito ad una caduta. Il piccolo era tra le braccia del papà, un medico, che lo stava cullando quando è caduto a terra. In un primo momento non sembrava niente di grave anche se i genitori hanno deciso comunque di portarlo in ospedale, dove è stato trattenuto in osservazione e dove il piccolo è deceduto il giorno dopo.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del padre, mentre ha rinviato probabilmente a domani il possibile conferimento dell'incarico a un medico legale per svolgere l'autopsia che ha come obiettivo quello di spiegare le cause dell'improvviso peggioramento del quadro clinico del piccolo.

Al vaglio degli inquirenti c'è anche la condotta dei sanitari che hanno trattato il neonato dal momento del ricovero fino alla degenza nel reparto di neonatologia: al momento comunque non sono stati emessi avvisi di garanzia.