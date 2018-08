Bivacco di pregiudicati in una scuola elementare di Pisa: tre denunciati, uno espulso

Tre persone di origini straniere sono state denunciate stamani a Pisa per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso.

E' successo presso una scuola primaria della città. Il direttore scolastico, nei giorni scorsi, ha inoltrato la segnalazione e la mattina di oggi, 29 agosto, gli agenti della Polizia sono intervenuti a seguito delle necessarie indagini.

Il sopralluogo, all'alba, ha permesso di trovare sul posto i tre uomini, due senegalesi ed un romeno. L'area riportava evidenti segni di bivacco e numerosi giacigli di fortuna, con condizioni di generale precarietà di igiene.

I tre sono stati identificati e tutti avevano precedenti penali per reati contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti. Dopo i rilievi di rito è scattata la denuncia, più la procedura di espulsione per uno dei senegalesi.