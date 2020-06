Biblioteca Sms: attivo su prenotazione il servizio di restituzione libri

Da qualche giorno ha riaperto al pubblico la Biblioteca comunale SMS Biblio. Attualmente è attiva la restituzione dei libri presi in prestito prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria: il servizio è accessibile su prenotazione per evitare stazionamenti davanti alla struttura.

Per agevolare la restituzione dei libri da parte delle persone over 70 è possibile usufruire del servizio di ritiro dei libri a domicilio. Il servizio è stato attivato dalla Biblioteca SMS in collaborazione con l’autoparco del Comune: ogni utente contattato dal personale della biblioteca potrà fissare il giorno del ritiro al proprio domicilio. I libri saranno presi in carico secondo il protocollo di sicurezza definito dalla Regione Toscana. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 050 8669200.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.