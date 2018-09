Blitz al Duomo contro i venditori abusivi: fermati in quattro, due espulsi

Servizio congiunto di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale in zona Duomo, la mattina di oggi 14 settembre, per il contrasto al commercio abusivo. L'area interessata è stata quella limitrofa a via Vecchia di Barbaricina.

In particolare Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno proceduto all'attività burocratica relativa ai sequestri di merce eseguiti, per poi insieme alle varie forze dell'ordine circondare l'area del parcheggio Pisamo di via Bonanno Pisano. Le azioni unitarie sono state coordinate da un'apposita Ordinanza del Questore di Pisa al fine di evitare disordini.

L'azione ha permesso di sequestrare 60 borse marchiate Prada e Gucci e 300 paia di occhiali. Sono stati fermati quattro cittadini stranieri, due dei quali denunciati per il reato di contraffazione di marchi e due sono stati espulsi dal territorio nazionale.