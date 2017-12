Migliarino, compra cocaina in pineta e fugge su uno scooter rubato: bloccato

Aveva appena acquistato cocaina all'interno della pineta di Migliarino, nel comune di Vecchiano, quando, alla vista dei Carabinieri, ha accelerato a bordo di uno scooter per evitare il controllo, dandosi ad una precipitosa fuga con manovre anche pericolose per gli altri utenti della strada. I militari del Radiomobile hanno così inseguito l'uomo, un 44enne pisano, e sono riusciti a raggiungerlo e fermarlo dopo una corsa di circa 3 km. L'uomo, che viaggiava su un motoveicolo risultato rubato, ha ingaggiato una breve colluttazione con i Carabinieri prima di venire bloccato. Successivamente ha consegnato i 2,5 grammi di cocaina appena acquistata.

E' stato così denunciato per la ricettazione del motorino rubato, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il mezzo è stato infine restituito al legittimo proprietario.