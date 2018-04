Blue Parrot Fishes: ascolta il concept ep della band toscana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La band electro rock di Pontedera Blue Parrot Fishes torna con l'omonimo EP che mostra una decisa svolta stilistica rispetto alle loro produzioni precedenti: un Concept EP che rappresenta il viaggio che ognuno di noi è destinato a compiere. Ogni capitolo è racchiuso nelle 4 canzoni dell'EP, ovvero la nascita e la partenza (Le Grand Bleu), la crescita e la scoperta (Fuoco), la rassegnazione (Rakatabum) e, infine, la morte (Terra). In questi anni la band si è caratterizzata per il forte impatto live e per il mondo surreale che racconta. Ha registrato un EP e un Album e suonato in piccoli e grandi club e locali ma anche a festival e concorsi, vincendone molti. Il loro percorso li porta ad oggi con questo EP che li vede cresciuti, in tutti i sensi. Realizzano l'EP grazie ad una vincente campagna crowdfounding con Musicraiser e alla vittoria del concorso "Indietime" che permette loro di aprire il concerto a Marina Rei al Marea Festival e di registrare l'EP a Labella Studio. L'EP esce per Beng! Dischi il 20 Aprile 2018, data di presentazione del disco e inizio di un tour promozionale.



ASCOLTA L'EP DEI BLUE PARROT FISHES (Beng! Dischi 2018) SU SPOTIFY - https://goo.gl/HdsDq3



I BPF sono Francesco Marino (voce, tastiera e cori), Gianni Capecchi (chitarre e cori) e Ravi di Tuccio (batteria e cori) e dal vivo sono supportati da Albert, un'intelligenza artificiale che li guida per tutta la durata del concerto.

Ecco le date (in continuo aggiornamento): 20 Apr - Circolo Arci "Il Botteghino" - Pontedera (PI) 25 Apr - "Fino al Cuore della Rivolta" - Fosdinovo (MS) 27 Apr - Circolo Brusciana Empoli (FI) 1 Mag - Festa Rossa - Lari (PI) 5 Mag - Home Concert - Berna, Svizzera 19 Mag - Santa Croce Rock City - Santa Croce (PI) 1 Giu - Circolo Arci di Margine Coperta (PT) 6 Giu - La Cucina Abusiva - Pontedera (PI) 14 Lug - "Notti Rosse" - Villalunga di Casalgrande (RE) 24 Lug - Birra e Acciughe - San Miniato (PI)