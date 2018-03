BNI Italia – Capitolo BNI Arno Giornata dell'ospite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con la Giornata dell'Ospite del prossimo 21 marzo 2018 il Capitolo BNI Arno San Miniato incontra gli imprenditori e i professionisti del territorio. L'evento è organizzato nell'ottica dell'economia collaborativa, uno dei pilastri concettuali di BNI. L'obiettivo? Conoscersi e creare sinergie professionali di valore e di lungo termine con una ricaduta economica significativa sul territorio anche in termini di occupazione. BNI da sempre opera per dare ai suoi membri l'opportunità di creare un network di conoscenze professionali all'interno del quale fare uno scambio di referenze qualificato e realizzare, così, un profitto per tutta la rete. L'occasione di incontro è organizzata secondo la migliore tradizione BNI, con un welcome coffee a partire dalle 7:10 del mattino. L'evento si protrarrà fino alle 10:15 e sarà improntato allo scambio di competenze, esperienze lavorative, confronti professionali e passaparola di qualità. Il passaparola è da sempre uno degli strumenti di promozione e pubblicità più efficace e con BNI viene portato ad un altro livello. Tutti i professionisti che aderiscono ad un Capitolo si impegnano attivamente per dare referenze, non solo relative alle proprie attività ma anche a quella degli altri membri. Questo è agevolato anche dal fatto che in ciascun Capitolo è presente un solo professionista per ogni categoria professionale. BNI ha oltre 227.000 membri suddivisi più di 8200 Capitoli in 70 paesi in tutto il mondo. Da 14 anni presente anche in Italia, lo scorso anno ha portato allo scambio di 240.000 referenze con un volume di affari di circa 193 milioni di euro.