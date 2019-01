Ordigno bellico nella zona dell'ospedale: interviene l'Esercito

E' stato ritrovato questa mattina, martedì 15 gennaio, nei pressi dell'ospedale Cisanello di Pisa, un ordigno bellico inesploso.

Sul posto è intervenuta la polizia sotto il coordinamento della Prefettura per la messa in sicurezza dell'area sino all’arrivo del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito che ha trasferito l’ordigno in una zona isolata dove è stato fatto brillare.