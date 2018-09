Volterra, confermato il 'Bonus Bebè': fino a 500 euro per le famiglie dei nuovi nati

Viene confermato anche per il 2018 dal Comune di Volterra il cosiddetto 'Bonus Bebè', ovvero un contributo economico per ogni bambino nato nel corso dell'anno. Il contributo, fino ad un massimo di 500 euro, va in sostegno alle famiglie con Isee fino a 24mila euro. Dopo il ricevimento delle richieste l'Ufficio Politiche Sociali provvederà a suddividere il budget a disposizione tra gli aventi diritto, fermo restando che l'importo non potrà essere superiore a 500 euro per ogni nucleo familiare.

Bonus bebè, ma non solo

La Giunta Buselli è da sempre in prima linea per la tutela dei servizi per l’infanzia, tanto da essere riuscita ad ottenere un abbattimento considerevole dei costi per chi usufruisce del servizio, che ora potrebbe diventare una misura su base triennale. L'anno scorso il finanziamento di questa linea ha permesso una riduzione delle rette di circa il 70%

"Ci sono ulteriori posti disponibili, soprattutto in Ludoteca - spiega il primo cittadino Marco Buselli - stiamo andando avanti coi lavori del nuovo asilo nido, ma abbiamo fatto diversi interventi importanti anche a San Lino. Puntiamo molto sulle agevolazioni per le famiglie, così come abbiamo deciso di rendere strutturale la misura del Bonus Bebè".