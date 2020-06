Bonus bici, Di Maio: "Non è giusta l'esclusione dei comuni sotto i 50mila abitanti"

"La Toscana segua l'esempio dell'Emilia-Romagna sul bonus bici del governo, ampliando la platea dei beneficiari". Il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, interviene sul bonus bici che il governo ha messo a disposizione dei comuni italiani con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

"E' una forte limitazione - esordisce il primo cittadino termale - comuni come San Giuliano Terme, se non capoluoghi di regione o provincia, restano a bocca asciutta. Faccio mie le richieste di tantissimi cittadini che vorrebbero usufruire del bonus bici anche da noi, sfruttando le piste ciclabili che abbiamo e, in generale, la conformazione del territorio, favorevole alla mobilità dolce. Certo, servirebbero più piste ciclabili, ma è nostra intenzione focalizzarci sui futuri incentivi che, auspichiamo anche a livello europeo, verranno dedicati a chi investirà nella mobilità dolce: servono molte risorse e noi vigileremo, pronti a intervenire".

"Tornando al bonus bici - prosegue Di Maio - la Regione Toscana dovrebbe seguire l'Emilia-Romagna, che sul tema si è mossa per prima: allargare la platea dei destinatari del bonus bici e, più in generale, aiutarci a migliorare la mobilità dolce con più risorse e infrastrutture. Trovo assurdo che su 273 comuni toscani, ben 223 siano esclusi dal bonus bici per un totale di quasi 2 milioni di cittadini".