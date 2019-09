Vigili sulla Lam Rossa sventano un borseggio: denunciate due minori

Colte sul fatto dai vigili urbani in borghese sull'autobus. Ieri, 18 settembre, la squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Municiaple ha effettuato il servizio antiborseggio in zona Duomo e a bordo della Lam Rossa: gli agenti hanno sventato un borseggio ai danni di una turista; ad essere denunciate sono state due ragazze di 16 e 17 anni.

L'autobus si era appena fermato in Piazza Manin quando una delle due ragazze ha aperto la cerniera della borsa di un'anziana villeggiante irlandese. Ha infilato la mano all'interno, mentre l'altra cercava di distrarre le persone presenti. Il tentativo di furto è però stato interrotto sul momento dai due vigili, che stavano osservando i movimenti delle due sospettate.

Le due giovani sono state quindi fermate e deferite all'Autorità Giudiziaria per tentato furto con destrezza a bordo di mezzo di trasporto. Non essendo possibile l'arresto, a causa della minore età, le due sono state affidate alla comunità per minori non accompagnati.