San Miniato: ferisce un Carabiniere con una bottigliata

Nelle prime ore del mattino di oggi, 8 giugno, i Carabinieri del Norm di San Miniato hanno tratto in arresto un 28enne italiano, per lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo, poco prima segnalato dal 'Centro Ospitalità Notturna' di Santa Croce mentre tentava di sfondare la porta di ingresso della struttura, ha aggredito con una bottiglia in vetro i militari intervenuti, ferendone lievemente uno al braccio. Poi, non contento, ha danneggiato una delle due macchine di servizio scagliandovi contro un mattone che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore del mezzo.

L’arrestato è stato condotto subito dopo presso l’unità operativa di psichiatrica dell’ospedale di Empoli, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.