Sangue nella movida pisana: ragazzo colpito al volto da una bottigliata

Ancora un episodio di violenza nella notte della movida pisana, in pieno centro storico, dove un ragazzo è stato soccorso per una ferita al volto.

Sul posto, in piazza delle Vettovaglie, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una Volante della Polizia di Stato. Il ragazzo ferito è stato identificato: si tratta di un italiano di 23 anni, residente in provincia, che aveva trascorso la serata in centro con alcuni amici.

Il 23enne ha raccontato l'episodio riferendo di aver ricevuto una bottigliata al volto da un ragazzo al termine di una animata discussione scaturita dagli apprezzamenti, non graditi, rivolti al suo cane. Dopo l’accaduto il responsabile in compagnia di altri amici si è allontanato velocemente da piazza delle Vettovaglie, lasciando a terra il ferito subito soccorso da alcuni conoscenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla dinamica dell’accaduto e sulla attività di identificazione dei responsabili dell'aggressione, sono in corso le opportune attività d’indagine da parte dell’Ufficio Volanti della Questura di Pisa.