Stazione, ferisce la moglie con una bottigliata in testa: arrestato

Una lite è sfociata in violenza ieri sera, 3 gennaio, davanti la stazione centrale di Pisa. Protagonista dell'episodio una coppia di nomadi, lui croato sui 40 e lei slava su trent'anni. L'uomo, al culmine del litigio, ha colpito in testa la donna con una bottiglia di vetro, causandole delle brutte ferite con perdita di sangue.

La donna ha cercato aiuto e lo ha trovato nei Carabinieri presenti in zona, che l'hanno soccorsa, per poi poco dopo inseguire ed arrestare il marito. Da quanto si apprende la relazione fra i due è da tempo burrascosa, fra aspri contrasti e riappacificazioni. L'uomo avrebbe anche precedenti di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata portata al Pronto Soccorso per suturare le ferite riportate.