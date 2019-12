Asl Toscana Nord Ovest: il dottor Bottone nominato direttore del Dipartimento materno infantile

Il dott. Ugo Pietro Bottone, attuale primario della pediatria del 'Lotti' di Pontedera, è il nuovo direttore del dipartimento materno infantile della ASL Toscana nord ovest. Di origini lombarde, si è laureato in Medicina e chirurgia nel 1976 e specializzato in Pediatria nel 1979. Dal 1978 al 1985 ha lavorato presso la clinica pediatrica dell' Università di Modena, prima come borsista CNR e poi come ricercatore, per poi trasferirsi a Pisa in Neonatologia dove ha lavorato fino al 2000. Nei primi anni 2000 è stato primario in Versilia e a Prato dove ha ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento materno infantile, mentre dal 2007 al 2018 è stato direttore della Neonatologia e pediatria cardiovascolare della Fondazione Toscana G. Monasterio. Infine, nel 2018 è risultato vincitore del concorso per la copertura del primariato in Pediatria a Pontedera e Volterra.

La direzione della ASL nel congratularsi per l’importante incarico, augura al dott. Bottone, buon lavoro.