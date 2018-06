Pomarance: ecco il braccio robotico creato dagli studenti

E' terminato da qualche giorno il corso di robotica all’ITIS 'A. Santucci' di Pomarance tenuto dal prof. Antonio Quarta e dal prof. Mario Ferrucci. Questo corso, insieme agli altri del progetto SEI, ha lo scopo di valorizzare le eccellenze, rivolto soprattutto ai ragazzi della classe IVª è diventato un momento in cui i vari insegnamenti curricolari vengono applicati per realizzare applicazioni che riescono a far appassionare i ragazzi.

Quest’anno, prendendo spunto dalla visita fatta in dicembre al Certema di Cinigiano (GR) dove i ragazzi avevano visto delle unità di lavoro in cui dei bracci robotici realizzavano operazioni di movimentazione e saldatura, è stato realizzato un braccio robotico.

Definita l’idea, e progettata la struttura, sono stati scelti i motori (tipologia e potenza); successivamente, una volta montati i componenti, il sistema è stato interfaccaito con un coontrollore Arduino e ne è stata eseguita la programmazione. Il risultato è stato sorprendente, i ragazzi sono riusciti, prima, a far eseguire spostamenti, poi, sequenze di montaggi, ed infine, la movimentazione di acqua tramite dei bicchieri riuscendo anche a travasare il contenuto da un bicchiere ad un altro.

Un momento importante del corso è stata la visita alla fiera SPS di Parma, organizzata dalla scuola, in cui i ragazzi hanno avuto l’occasione di confrontarsi con i massimi esperti di settore.