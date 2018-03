San Giusto, braciere acceso in casa: intossicate 6 persone

Intervento di Vigili del Fuoco e 118 stamani via Bonaventura a Pisa per un'intossicazione da monossido di carbonio. Sono state 6 le persone ricoverate in ospedale. E' accaduto tutto intorno alle ore 10, con sul posto due ambulanze di Croce Rossa e Pubblica Assistenza.

Secondo quando riscontrato dai Vigili del Fuoco a causare l'intossicazione è stata l'accensione di un braciere all'interno di un'abitazione, che ha determinato l'avvelenamento favorito da una scarsa ventilazione.