Volterra, coperta elettrica in fiamme: donna muore ustionata

Un brutto incidente domestico costato la vita ad un'anziana di 92 anni. La donna, Bruna Trafeli, è infatti deceduta in seguito alle ustioni riportate dopo che la coperta elettrica si è incendiata. L'incidente è avvenuto in via Molino nel volterrano. Sul posto, intorno alle tre della notte scorsa, tra mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato inutile.