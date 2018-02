Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex allenatore nerazzurro Bruno Pace

Mondo del calcio in lutto per la morte di Bruno Pace, deceduto nella sua città, Pescara, all'età di 75 anni. Pace, lo ricorderanno sicuramente i tifosi nerazzurri, era stato l'allenatore del Pisa, all'epoca di Anconetani, nella stagione di Serie A 1983-1984, che si concluse con la retrocessione in B.

Pescara calcio in lutto: è morto Bruno Pace

„Pace è deceduto nell’ospedale Spirito Santo di Pescara, dove era stato ricoverato da Natale per un malore. A stroncarlo nella serata di ieri, 7 febbraio, è stata una complicazione polmonare.“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.ilpescara.it/sport/calcio/morto-bruno-pace.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/IlPescara.it