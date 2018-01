Voragine nell'asfalto a Uliveto: causata da un tubo rotto

Sono state identificate, grazie a un lavoro costante con strumentazione specifica da parte di Acque, le cause del cedimento dell'asfalto avvenuto la scorsa settimana sul Lungarno Garibaldi a Uliveto Terme (Vicopisano). Si trattava di una perdita in un tubo dell’acquedotto posto nei pressi. La perdita è stata individuata tramite ‘ascolti notturni’ fatti da Acque ed è stata quindi trovata e confermata dal successivo scavo.

“Siamo in attesa dei risultati dell’indagine fatta da Acque con il georadar anche sul resto del Lungarno - sottolinea il sindaco di Vicopisano Juri Taglioli - ma possiamo anticipare che non sono state riscontrate ulteriori cavità. Continuerà, comunque, costantemente il monitoraggio da parte del Genio Civile e della Regione Toscana, oltreché dei tecnici del Comune. In estate, stagione in cui l’Arno ha portate minime, sarà valutata dalla Regione anche la possibilità di riaprire la buca per verificare, tramite una ulteriore serie di prove tecniche, se permangono residue, modeste infiltrazioni e nel caso eliminarle definitivamente".



E' stata quindi predisposta la chiusura della voragine. "La chiusura consentirà di nuovo la circolazione dei veicoli sul Lungarno e garantirà la sicurezza in caso di eventuale piena dell’Arno - conclude Taglioli - ringrazio tutti coloro che hanno lavorato incessantemente da venerdì a oggi, con impegno e competenza per arrivare rapidamente a una soluzione che limitasse al massimo il disagio per i cittadini”.