Guasto al bus in Autostrada: studenti soccorsi dalla Polstrada

Erano stati in gita a Pisa per ammirare le bellezze di Piazza di Miracoli ma sulla via del ritorno un imprevisto ha ritardato il rientro a casa. Disavventura domenica pomeriggio, 24 febbraio, per 40 studenti di una scuola della provincia di Venezia che sono stati soccorsi dalla Polstrada di Firenze.

Il bus su cui viaggiavano ha avuto problemi a una gomma sull'A/1, vicino Barberino (Firenze), e si è fermato in corsia di emergenza. Una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord è giunta sul posto, mettendo in sicurezza il pullman e i ragazzi, tra i 14 e i 15 anni, insieme agli accompagnatori.

La Centrale Operativa della Polstrada ha coordinato i soccorsi, prestati anche con un carro officina, che ha riparato il guasto in poco tempo.

Il bus è poi ripartito.