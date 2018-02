Bus turistici al parcheggio del Pisa Mover: "L'errore della navetta non lo paghi la città"

"L'ordinanza comunale che vieta ai bus turistici di sostare di fronte al terminal del Galilei è solo l'ultimo dei provvedimenti sbagliati che penalizzano la città e il turismo". E' chiara la posizione del direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli riguardo la decisione presa dall'amministrazione, criticata anche da Toscana Aeroporti.

"Purtroppo lo diciamo da tempo - prosegue Pieragnoli - e adesso ci fa piacere che anche Toscana Aeroporti se ne sia accorta. Sacrificare il funzionamento di una intera città e di un indotto turistico sull'altare della presunta sostenibilità di una opera inutile e costosissima come il Pisa Mover non esiste da nessuna parte del mondo e non possiamo accettare il fatto per cui intere categorie, imprenditori, turisti e cittadini debbano essere vessate in questo modo".

"Non esiste alcuna sensata logica urbanistica di fronte a questa assurda terra bruciata che l'amministrazione comunale sta mettendo in atto per rimediare a quello che si presenta a tutti gli effetti come un errore colossale le cui conseguenze si stanno facendo ricadere in maniera negativa sulla città. Pisa è stata stata tappezzata completamente di strisce blu, il costo dei parcheggi è stato aumentato in città del 25%, le navette sono state cancellate, e adesso si vogliono danneggiare persino i bus turistici costringendo migliaia di viaggiatori ad usare per forza il trenino. A questo punto il comune potrebbe anche vietare di camminare a piedi e in bicicletta nei dintorni del Pisa Mover e aumentare così ulteriormente il numero degli utenti!".

"Visto che l'opera è stata ormai realizzata - conclude il direttore di Confcommercio - occorre farci i conti fino in fondo. Così ci hanno risposto. Ma questo conto economico pesante, gravato da inadeguatezza e calcoli sbagliati è inaccettabile che sia fatto pagare alla città, quando a pagarlo dovranno essere solo coloro che ne hanno la piena responsabilità e gestione".