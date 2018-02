Bus turistici al parcheggio del Pisa Mover: "Scelta necessaria per gli equilibri di gestione"

"Il Comune di Pisa ha dovuto agire in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di programma sulla realizzazione del People Mover e tutelarsi, com'era doveroso fare, per tutelare i cittadini, di fonte a scelte che hanno disatteso le intese che hanno consentito il finanziamento e la realizzazione del sistema People Mover, del progetto ideato e progettato dalla Sat S.p.A. e promosso dalla società che gestisce l'Aeroporto 'Galileo Galilei' e dalla Regione Toscana presso la Commissione dell'Unione Europea".

La maggioranza consiliare che amministra il Comune di Pisa, composta da In Lista per Pisa, Mdp-Art. 1, Partito Democratico e Riformisti per Pisa, risponde alle critiche mosse da più parti circa la decisione di vietare l'arrivo dei bus turistici davanti il Galilei, destinandoli al parcheggio scambiatore del Pisa Mover sull'Aurelia. Alla base della misura c'è la necessità di intervenire tempestivamente per "garantire il raggiungimento gli equilibri di gestione previsti", in mancanza di un'intesa fra la società che gestisce la navetta e Toscana Aeroporti.

Scrivono infatti le parti politiche: "L'atto d'indirizzo approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre scorso, a larghissima maggioranza, ha chiesto con chiarezza che: 'in assenza di un accordo fra la Pisamover S.p.A. e Toscana Aeroporti S.p.A., quale soggetto promotore e interessato, la Giunta Municipale dia seguito con coerenza e senza indugi alle previsioni del piano trasportistico recepite nell'allegato XXI dell'Accordo di programma, negli atti di gara e dalle deliberazioni della Giunta Municipale, per garantire il raggiungimento gli equilibri di gestione previsti, provvedendo all'emanazione delle misure di riordino della mobilità già portate in consultazione alle parti interessate e integrando la stazione dei bus del servizio aeroportuale nei parcheggi scambiatori, affidando alla sua società di scopo, la PisaMo, il compito di definire le soluzioni progettuali corrispondenti e alla società concessionaria Pisamover la realizzazione degli interventi necessari'. L'amministrazione del Comune ha proceduto, dunque, con l'ordinanza dirigenziale, secondo un preciso indirizzo".

Una questione anche di tempi: "E' molto importante per il sistema dei trasporti della Toscana, per il sistema aeroportuale toscano e per l'Aeroporto 'Galileo Galilei' - prosegue la nota - che il sistema People Mover, entrato in esercizio il 18 marzo 2017, raggiunga nei tempi più brevi gli obiettivi posti dall'Accordo di programma e dal piano trasportistico che sono alla base dell'accoglimento del progetto da parte della Commissione, attuando l'indirizzo più generale dell'Unione Europea di diminuire drasticamente il numero dei veicoli su gomma, nel nostro caso quelli che collegano Pisa e Firenze, circolanti in città e sulle tratte stradali d’accesso all'Aeroporto e di mitigare l'impatto ambientale sul quartiere di San Giusto-San Marco".

"Sarebbe stato ed è interesse di tutte le parti, concessionario del sistema People Mover e gestore dell'Aeroporto, - conclude la maggioranza - raggiungere intese e ottimizzare il concorso nello svolgimento delle funzioni di un sistema molto complesso, di preminente interesse strategico-economico e di forte impatto sul quartiere dove l'Aeroporto è insediato, perciò il Comune di Pisa si è impegnato con ogni sforzo e ben prima dell'entrata in esercizio del People Mover".