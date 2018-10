Arte: a Palazzo Gambacorti arriva il busto di Rose Montmasson, eroina del Risorgimento

E' stato inaugurato venerdì 12 ottobre nell'atrio del municipio il busto dedicato a Rosalìe Montmasson, eroina risorgimentale che partecipò, come unica donna, alla spedizione dei Mille. L’assessore alla Cultura Andrea Buscemi ha presentato la nuova collocazione del busto ottocentesco, realizzato in marmo dallo scultore Salvatore Grita, nell’atrio comunale accanto alla celebre carrozza che appartenne a Giuseppe Garibaldi ospite a Pisa dopo essere stato ferito ad Aspromonte.

Donna di grande coraggio e di assoluta fedeltà agli ideali repubblicani, la Montmasson, non esitò, durante la spedizione dei Mille, a curare i feriti, a difendere anche con le armi i suoi compagni, a scontrarsi vis-à-vis coi Borboni.

L'opera di Grita mostra un mestiere sofisticato e uno straordinario controllo classicista della forma, molto ben legato alle istanze del realismo (e che guarda anche alla scultura toscana quattrocentesca). Lo scultore siciliano fu sempre fedele all'ideale di un'arte destinata all'educazione civile della nazione.

In occasione del collocamento della statua è stato presentato, a cura della SMSBiblio, il romanzo 'La ragazza di Marsiglia' di Maria Attanasio, che racconta la vita straordinaria della Montmasson, alla presenza dell’autrice, di Elisabetta Gangi, presidente Associazione Milleforme, e di Enrica Teresa Vignoli.

“Quella che presentiamo oggi - ha dichiarato l’assessore Buscemi - è un’operazione a cui il Comune tiene molto: si tratta di celebrare eroismo e virtù di una grande donna. Un ricordo che può servire da esempio per le nuove generazioni. Ringrazio il maestro Sandro Ivo Bartoli, pianista di fama internazionale, per la sua partecipazione che ha arricchito in maniera singolare l’evento di oggi”.

La cerimonia si è infatti conclusa con l’accompagnamento musicale del maestro Sandro Ivo Bartoli che ha eseguito brani di Franz Liszt, con la partecipazione della violinista Debra Fast.