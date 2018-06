Lungarno Guadalongo: cadavere in Arno

Cadavere ritrovato in Arno questa mattina, 14 giugno, intorno alle 9.40. Sul posto, all'altezza di Lungarno Guadalongo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Pubblica Assistenza per il recupero del corpo. Presente la Polizia con il magistrato di turno.

Dai primi riscontri si tratta di un uomo sui 60 anni, residente a Pisa, agli arresti domiciliari per violenza sessuale. Era scomparso la mattina di mercoledì, lasciando un biglietto dove manifestava intenti suicida. Il corpo, in pantaloncini e maglietta, non era in avanzato stato di decomposizione. E' stato ritrovato agganciato tra le barche ormeggiate sul lungarno dal caposquadra dei Vigili del Fuoco Alessandro Simoncini: "Ero venuto per rifornire il mezzo nautico per una ricerca fatta ieri, tutta questa zona era stata battuta. Stamani passando ho notato il corpo incastrato fra la sponda e una barca, erano le 9.40 circa".

