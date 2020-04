San Giuliano Terme: ritrovato un cadavere sulle rive dell'Arno

Il cadavere di una persona, probabilmente una donna, è stato trovato questa mattina, sabato 25 aprile, lungo l'Arno a Campo, nel comune di San Giuliano Terme. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Era in acqua da diverso tempo, viste le condizioni in cui si trovava.

Il cadavere è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale per l'identificazione.

