Cascina: il corpo di un 64enne ritrovato dietro la chiesa dell'Arnaccio

Il corpo senza vita di un uomo, un 64enne di origine straniera ma con cittadinanza italiana e residente a Pisa, è stato ritrovato questa mattina, 17 agosto, poco prima delle 10, dietro la chiesa dell'Arnaccio, nei pressi dell'incrocio fra la via dell'Arnaccio e Sr 206 Emilia, nel comune di Cascina.

A constatatre il decesso è stato il medico del 118 arrivato sul posto con un mezzo della pubblica assistenza di Collesalvetti. Sul posto anche i Carabinieri di Cascina per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime ipotesi l'uomo, probabilmente un bracciante agricolo, sarebbe deceduto in seguito ad un malore.